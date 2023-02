1000-Pfund-Bombe auf Baustelle in Wilhelmsburg entdeckt

Ein Polizeiwagen fährt durch ein wegen einer Bombenentschärfung gesperrtes Viertel. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Eine große Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag in Hamburg-Wilhelmsburg entdeckt worden. Es handele sich um eine 1000 Pfund schwere Sprengbombe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes untersuchten den Fund. Der Blindgänger solle „tendenziell“ noch am Dienstag entschärft werden, hieß es. Die Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle am Vogelhüttendeich entdeckt.