15-Jähriger als mutmaßlicher Tankstellenräuber festgenommen

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei hat einen 15 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der in Hamburg-Horn eine Tankstelle überfallen haben soll. Den Erkenntnissen zufolge soll der Teenager vor etwa zwei Wochen gemeinsam mit einem 16 Jahre alten Komplizen einen 58 Jahre alten Tankstellenangestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben, wie die Polizei am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Hamburg - Der Mittäter habe dabei den Überfall abgesichert. Bei dem Raub hatte das Duo lediglich einen geringen Geldbetrag erbeutet, hieß es weiter.

Bei den Ermittlungen waren die beiden Jugendlichen in den Fokus der Polizei geraten. Deren Wohnungen waren am Mittwoch durchsucht worden. Dabei wurden den Angaben zufolge zwei hochwertige Fahrräder, verbotene Pyrotechnik und Messer sichergestellt. Der 15-Jährige wurde festgenommen, der 16-Jährige blieb auf freiem Fuß.

Im Zuge der Durchsuchung sei zudem der Vater des 15-Jährigen festgenommen worden. Er wurde wegen Diebstahls, Widerstands, versuchter Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit zwei Haftbefehlen gesucht, wie es hieß. Er sitzt nun wie sein Sohn in Untersuchungshaft. dpa