16-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 16-jähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg schwer verletzt worden. Sie war am Freitagabend als Fußgängerin im Stadtteil Bergedorf unterwegs, wo sie von einem 21-jähriger Autofahrer angefahren wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach, da die 16-Jährige die Fahrbahn betrat und das Fahrzeug des 21-Jährigen mit ihr kollidierte.

Hamburg – Das Mädchen sei mutmaßlich alkoholisiert gewesen, hieß es. Sie kam in ein Krankenhaus, es besteht den Angaben zufolge jedoch keine Lebensgefahr. dpa