17-Jähriger verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Teilen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall ist der 17 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers in Hamburg-Nienstedten am Freitag schwer verletzt worden. Der Jugendliche stieß aus noch ungeklärter Ursache in einem Kreuzungsbereich mit einem Auto zusammen und stürzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut den Angaben nicht mehr.

Hamburg - Der 59-jährige Autofahrer blieb demnach unverletzt. dpa