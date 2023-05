19-Jähriger mit Messer am Kopf verletzt - Täter flüchtet

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

In Hamburg ist am Sonntagvormittag ein 19-jähriger Mann schwer mit einem Messer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der mutmaßliche Angreifer, ebenfalls ein junger Mann, auf der Flucht vor der Polizei. Die Identität des mutmaßlichen Angreifers sei bekannt, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Hamburg - Vor dem körperlichen Angriff sollen sich die beiden Männer gestritten haben. Wieso es zu dem Streit kam, war zunächst unklar. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den verletzten 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Der Einsatz der Beamten vor Ort dauert an. Zuvor hatte mehrere Medien berichtet. dpa