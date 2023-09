23-Jähriger bei Streit schwerst verletzt

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Ein 23 Jahre alter Mann ist während eines Streits in Hamburg-Borgfelde vermutlich mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann gemeinsam mit fünf weiteren Männern am Montagabend in einem Kleinbus unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An einer roten Ampel gerieten die Männer aus zunächst ungeklärten Gründen in einen Streit mit den Insassen eines Kleinwagens.

Hamburg - Der Beifahrer des Kleinwagens sowie der 23-Jährige stiegen laut Polizei aus den Fahrzeugen aus und stritten auf dem Gehweg weiter. Dabei schlug der unbekannte Mann aus dem Kleinwagen dem 23-Jährigen den Angaben zufolge unvermittelt ins Gesicht und stach diesem mutmaßlich mit einem Messer in den Oberkörper. Anschließend stieg er wieder ins Auto. Die ebenfalls unbekannte Fahrerin und er flohen im Anschluss.

Der 23-Jährige erlitt zunächst lebensbedrohliche Verletzungen und wurde notoperiert. Am Dienstag bestand keine Lebensgefahr mehr. dpa