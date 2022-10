23 Jahre alter Mann erleidet Schussverletzungen

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 23 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Bahrenfeld bei einer Auseinandersetzung von zwei Schüssen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte nach den Schüssen in der Nacht zum Montag selbst die Rettungskräfte gerufen, die ihn in ein Krankenhaus brachten, wie die Polizei mitteilte. „Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Opfer und die Täter kannten“, so die Polizei.

Hamburg - Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes versucht nun, Hintergründe der Tat aufzuklären.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Mann aus bislang unbekannten Gründen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sibeliusstraße begeben. Dort soll es im Keller zu den Schüssen gekommen sein. Zwei bislang unbekannte Täter sollen anschließend aus dem Haus und im weiteren Verlauf mit einem Pkw geflüchtet sein, hieß es weiter. Obwohl die Polizei eine Fahndung mit über 20 Funkstreifenwagen einleitete, fanden die Beamten weder Tatverdächtige, noch das mögliche Fluchtfahrzeug. dpa