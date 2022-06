24-Jähriger nach Messerstecherei gestorben

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach einer Messerstecherei in Hamburg-Harburg ist ein 24-Jähriger gestorben. Er sei in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Albaner war den Angaben zufolge am Mittwoch mit einem 36 Jahre alten Mazedonier aneinandergeraten. Die beiden Männer hätten sich gekannt und sollen schon früher Streit gehabt haben.

Hamburg - Beide hätten Messer eingesetzt. Während der 24-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde, erlitt der 36-Jährige eine Schnittwunde am Kopf. Ein 51 Jahre alter Begleiter des Mazedoniers sei durch einen Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt worden. Er habe sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben und sei inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es.

Bei einer Fahndung seien zwei Männer im Alter von 45 und 59 Jahren zunächst als mögliche Beteiligte festgenommen worden. Sie wurden inzwischen wieder freigelassen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung werden von der Staatsanwaltschaft und Mordkommission noch ermittelt. Die Polizei bat Zeugen der Tat um Hinweise. dpa