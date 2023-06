24-Jähriger überquert Gleise: Stromschlag und Zug-Kollision

Teilen

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat am Samstagmorgen in Hamburg-Neugraben versucht, die Gleise am S-Bahnsteig zu überqueren und dabei einen schweren Stromschlag erlitten. Der 24-Jährige sei anschließend von einer einfahrenden S-Bahn angefahren und am Bein verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Er kam mit Brandwunden durch den Stromschlag und den Wunden am Bein schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Hamburg - Der junge Mann hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Abkürzung von einer Seite der Plattform auf die andere nehmen wollen. Dabei sei er gestolpert und gegen die Stromschiene gekommen. Anschließend sei er ins Gleisbett zwischen Schiene und Plattform gestürzt. Dort habe ihn dann die einfahrende Bahn seitlich am Bein touchiert.

Der 24-Jährige war nach Angaben der Polizei bei den Rettungsmaßnahmen ansprechbar. Ein Atemalkoholtest sei positiv ausgefallen. Während der Rettungsaktion mussten für kurze Zeit der Strom auf den Schienen nahe dem S-Bahnhof Neugraben abgestellt und der Zugverkehr ausgesetzt werden. Das „Hamburger Abendblatt“ hatte zuvor berichtet. dpa