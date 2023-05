25-Jähriger bei Streit mit Messer im Gesicht verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einer Auseinandersetzung in einer Einrichtung für Flüchtlinge ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 25-Jährige habe am späten Mittwochabend Schnittverletzungen im Gesicht erlitten und sei in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Tatverdächtig sei ein 20-Jähriger, der vorläufig festgenommen wurde. Er sei später wieder entlassen worden.

Hamburg - Der Sicherheitsdienst der Einrichtung habe ihm ein Hausverbot erteilt.

Bereits am Dienstag soll es zwischen den beiden Männern eine Auseinandersetzung gegeben haben. Zum Hintergrund des Streits machte die Polizei zunächst keine Angaben. Rund 20 Streifenwagen waren bei der Zentralen Erstaufnahme im Einsatz. Die Situation vor Ort sei „tumultartig“ gewesen, sagte der Polizeisprecher.

Der Tatverdächtige sei in der Folge von einer Person attackiert worden, so dass eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen wurde. Die Beamten drängten laut Polizeisprecher mehrere Bewohner zurück. Dabei sei es auch zu einer Widerstandshandlung gegen eine Polizeibeamtin gekommen, die sich dabei leicht verletzt habe. Die Frau habe ihren Dienst aber fortgesetzt. dpa