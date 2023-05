25-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein 25-Jähriger soll am Sonntag in Hamburg-St. Georg einen 52-Jährigen mit einer Glasflasche geschlagen und mit Tritten gegen Kopf und Oberkörper verletzt haben. Der bewusstlose 52-Jährige wurde von einem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand nicht. Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Hamburg - Der 25-Jährige soll dem älteren Mann zunächst mit der Flasche auf den Kopf geschlagen und dann das stark benommene, auf dem Boden liegende Opfer mehrfach getreten haben. Passanten und Autofahrer beobachteten die Fußtritte und forderten den Tatverdächtigen auf, aufzuhören.

Der Mann floh zunächst, konnte aber von mehrere Zeugen gestellt und der Polizei übergeben werden. Da die Staatsanwaltschaft das Geschehen als versuchtes Tötungsdelikt wertet, hat die Mordkommission die weiteren Ermittlungen übernommen. dpa