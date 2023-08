26. Ausgabe der Hamburger Cyclassics startet am Sonntag

Zieleinfahrt des Feldes auf der Mönckebergstraße. © Georg Wendt/dpa

Die 26. Ausgabe des Hamburger Rad-Events Cyclassics beginnt am Sonntag. Dabei lassen sich deutsche wie internationale Radstars in der Hansestadt blicken.

Hamburg - Am Sonntag steigen in Hamburg internationale Radprofis und Amateure bei der 26. Auflage der Cyclassics auf das Rad. Die bisher gemeldeten 147 Profi-Fahrer starten um 11.10 Uhr am Jungfernstieg das 205,6 Kilometer lange Tagesrennen. Laut Angaben der Polizei kommt es in einigen Teilen der Stadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sender Eurosport überträgt einen Teil des Rennens, aber auch die ARD zeigt etwa 70 Minuten.

Unter den Teilnehmern bei den Profis sind unter anderem die Deutschen Nils Politt, John Degenkolb, Pascal Ackermann und Georg Zimmermann. Auf internationaler Seite sind zwar nicht die ganz großen Giganten des Radsports dabei, dafür starten Topstars wie Ex-Weltmeister Mads Pedersen und Dylan Groenewegen in der der Hansestadt.

Seit 1996 gibt es die Cyclassics in Hamburg. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl Profi-Rennen als Teil der UCI World Tour sind und gleichzeitig jeder bei Amateur-Touren neben den Profis mitfahren kann. Schon vor dem Start der Profis legen die Jedermann-Fahrer über 60 und 100 Kilometer los. Bisher rechnen die Organisatoren mit 12.500 Teilnehmern bei den Amateur-Rennen. dpa