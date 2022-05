26-Jähriger steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Eine Figur der blinden Justitia. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 26-jähriger Mann muss sich seit Dienstag wegen versuchtem Totschlags vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der Pinneberger aus dem Rockermilieu soll mit zwei noch unbekannten Mittätern einen 32-Jährigen in Hamburg-Eidelstedt brutal zusammengeschlagen haben. Nach der Verlesung der Anklage kündigte sein Verteidiger an, dass sich sein Mandant am Mittwoch zu den Tatvorwürfen äußern werde, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Hamburg - Der Angeklagte soll seinem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, während seine Mittäter das Opfer mit einem Totschläger angriffen. Grund des Angriffs im vergangenen September war die ungerechtfertigte Forderung zur Zahlung von 3000 Euro, der das Opfer nicht nachkam. Zudem soll der Angeklagte den am Boden liegenden Mann mehrfach mit einem Springmesser verletzt haben. Laut Polizei ist der Angeklagte aus Pinneberg Mitglied einer Supporter-Gruppierung der Hells Angels. dpa