27:21 gegen Minden: Erster Sieg für Hamburgs Handballer

Die Handballer des HSV Hamburg haben am dritten Bundesliga-Spieltag ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen den TSV GWD Minden gab es am Sonntag einen 27:21 (13:9)-Erfolg. Bester Hamburger Werfer vor den nur 2623 Zuschauern war Dominik Axmann mit acht Treffern. Für die Gäste, die noch immer auf ihren ersten Punkt warten, waren Carles Asensio und Tomas Urban je viermal erfolgreich.

Hamburg - Die Mannschaft von HSVH-Trainer Torsten Jansen zeigte in der Anfangsphase eine starke Abwehrleistung. Es dauerte bis zur zwölften Minute, ehe die Gäste aus dem Ostwestfälischen beim 1:4 erstmals den Ball am Hamburger Keeper Johannes Bitter vorbei brachten. Zuvor hatte Gäste-Trainer Frank Carstens schon die erste Auszeit genommen.

Im Angriff lief es bei den Hanseaten aber ebenfalls zäh, und so war Minden beim 5:5 in der Mitte der ersten Halbzeit wieder dran. In der 26. Minute schwächten sich die Gäste selbst, als Niclas Pieczkowski nach einem Foul an Dominik Axmann die Rote Karte sah. Dennoch blieb es ein enges Spiel, das erst in der Endphase entschieden wurde.

Am nächsten Sonntag (16.05 Uhr/Sky) geht es für die Hamburger mit einem Auswärtsspiel weiter. Auf dem Programm steht die Partie beim SC DHfK Leipzig. dpa