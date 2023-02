30-Jähriger nach Streit mit Messer in Haft

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Nach einem blutigen Streit unter fünf Männern in Hamburg-Harburg hat das Amtsgericht am Freitag Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Messerstecher erlassen. Dem 30-Jährigen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Streit hatte ein 28-Jähriger eine Stich- oder Schnittverletzung am Rücken erlitten. Ein 26-Jähriger wurde im Gesicht verletzt, vermutlich aber nicht durch ein Messer.

Hamburg - Beide Männer wurden am Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte die Personalien eines 35-Jährigen fest. Er kam jedoch wieder auf freien Fuß. Gegen einen weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Mann werde ermittelt, sagte der Polizeisprecher. dpa