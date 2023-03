35-Jähriger flüchtet bei Verkehrskontrolle in S-Bahn-Tunnel

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Bei einer Verkehrskontrolle ist ein 35-Jähriger vor der Polizei weggelaufen und in einen Tunnel der Hamburger S-Bahn geflüchtet. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, dem er zu entkommen versuchte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatten bereits mehrere Medien darüber berichtet.

Hamburg - Am Freitagabend war der Mann im Stadtteil St. Pauli im Auto angehalten worden. Nachdem er ausgestiegen war, rannte er kurz darauf in den Tunnel zur Haltestelle Reeperbahn. Die Einsatzkräfte beobachteten die Ausgänge des Tunnels und konnten den Flüchtigen schließlich an einem Notausgang antreffen. Der S-Bahn-Verkehr musste musste deshalb etwa eine Stunde lang unterbrochen werden. Den Grund für den Haftbefehl konnte die Polizei zunächst nicht angeben. dpa