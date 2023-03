4000 Wohnungen in der Hafencity fertig

Teilen

Die Silhouette der Hafencity erstreckt sich hinter der Aufschüttung zur Vorbereitung des Baufelds. © Christian Charisius/dpa

Gut 20 Jahre nach Baubeginn sind in der Hamburger Hafencity 4000 Wohnungen fertiggestellt. „Und die Hälfte ist erst geschafft“, sagte Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg, am Mittwoch. 8000 bis 9000 Wohneinheiten seien angepeilt. „Die allermeisten sind in der Projektierung.“ Viele würden in den kommenden drei bis vier Jahren realisiert.

Hamburg - Bis Europas größtes innerstädtisches Entwicklungsvorhaben abgeschlossen ist, dauere es aber noch: Erst Mitte der 30er Jahr werde die Hafencity fertig sein.

Inzwischen habe sie sich als lebendiger Stadtteil etabliert. „Wir haben rund 8000 Bewohnerinnen und Bewohner in unserem Stadtteil“, sagte Kleinau. „Und die Hafencity ist jung“. 18,8 Prozent der Bewohner seien jünger als 18 Jahre. „Damit sind wir im vorderen Drittel der Hamburger Stadtteile.“ Auch sei die Hafencity keine Single-Hochburg. „Natürlich wohnen die auch bei uns, aber Anteil der Single-Wohnungen liegt in der Hafencity bei 32 Prozent.“ Hamburgweit liege der Schnitt bei über 50 Prozent.

Inzwischen „wachse“ die Hafencity mit größeren Bauvorhaben weiter Richtung Osten. Im April ist der erste Spatenstich für ein gemischtes Projekt im Elbbrücken-Quartier geplant, in dem neben dem neuen Digital Art Museum auch eine Kita und 860 Wohnungen untergebracht werden sollen. Fertiggestellt werden den Planungen zufolge mit einem Teilabschnitt der Kirchenpauerkai-Promenade und dem Platz Strandhöft auf der Strandkaispitze auch weitere Frei- und Grünflächen. dpa