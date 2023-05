41-Jährige per Haftbefehl gesucht: Festnahme am Bahnhof

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Eine 41-jährige Frau, die bereits seit Mitte März per Haftbefehl gesucht wurde, ist am Samstagabend am Hauptbahnhof in Hamburg von der Bundespolizei festgenommen worden. Die Frau geriet laut Polizeiinformationen von Sonntag in das Visier der Bundespolizisten, nachdem sie laut herumgeschrien haben soll. Bei der Kontrolle ihrer Personalien stellte sich heraus, dass sie bereits seit Mitte März gesucht wird.

Hamburg - Die Frau wurde demnach wegen mehrerer Fälle von Hausfriedensbruch verurteilt und hatte die daraus entstandene Geldstrafe nicht gezahlt. Nun müsse die Frau eine Ersatzfreiheitsstrafe von 57 Tagen verbüßen, so die Polizei. Nachdem der gesundheitliche Zustand der Frau überprüft wurde, wurde die 41-Jährige der Haftanstalt zugeführt. dpa