500 Kilogramm schwer: Forscher untersuchen gigantische Lederschildkröte aus der Nordsee

Von: Marcel Prigge

Die Besatzung eines Schiffes entdeckt eine riesige tote Lederschildkröte in der Nordsee. Nun soll der Kadaver wissenschaftlich untersucht werden.

Büsum – Mit einem Gewicht von rund 500 Kilogramm und einer Größe von 1,70 Metern wurde vor Kurzem eine tote Lederschildkröte in der Nordsee von einer Schiffscrew entdeckt. Nun soll der tote Körper in Büsum von Wissenschaftlern untersucht werden. Es besteht bereits Interesse an den Überresten.

Forscher untersuchen gigantische Lederschildkröte aus der Nordsee: Obduktion dauert mehrere Wochen

Wissenschaftler planen, die vor wenigen Tagen in der Nordsee entdeckte tote Lederschildkröte zu obduzieren. Der tote Körper des Tieres wurde zum Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover in Büsum gebracht, wie das Institut am Freitag bekannt gab. Das von der Crew des Tonnenlegers „Triton“ entdeckte Tier ist eine etwa 1,70 Meter große und 500 Kilogramm schwere Lederschildkröte.

Diese Lederschildkröte, auch Dermochelys coriacea genannt, wurde in Büsum an Land gebracht © Westküsten-News

Da der Verwesungsprozess bereits weit fortgeschritten ist, wird der Kadaver zunächst in einem Tiefkühlcontainer gelagert. „Damit möchten wir einen weiteren Informationsverlust vermeiden“, erklärte Joseph Schnitzler vom ITAW in einer Pressemitteilung.

Obduktion der Lederschildkröte dauert mehrere Wochen: Viele Museen zeigen Interesse an dem Tier

Laut Angaben haben bereits mehrere Museen Interesse an dem Skelett und der Herstellung von Präparaten gezeigt. Um Knochenpräparate zu erhalten, sollen die Wissenschaftler die Obduktion in Zusammenarbeit mit Präparatoren der Museen durchführen. Daher werden die Arbeiten einige Wochen länger dauern.

Lederschildkröten, benannt nach ihrer dicken, lederähnlichen Haut, sind laut WWF die größte Art der Meeresschildkröten.

Nach Angaben der ITAW kommt die Schildkrötenart von den Tropen bis in die Polargebiete vor und ist demnach weltweit verbreitet. Die Tiere könnten mehrere Tausend Kilometer zurücklegen – auch weil ihr starrer Panzer und ihre großen Brustflossen sie für die weiten Wege während ihrer Nahrungssuche bestens ausrüstet. In der Nordsee sind sie eher selten anzutreffen. Vor der Küste Schottlands im Atlantik tauchen sie jedoch gelegentlich auf. (Mit Material der dpa)