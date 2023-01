82:91 gegen Göttingen: Nächste Pleite für die Towers

Teilen

Spieler greifen nach einem Basketball. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Veolia Towers Hamburg haben in der Basketball-Bundesliga erneut eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky vor 3400 Zuschauern der BG Göttingen mit 82:91 (37:35). Bester Towers-Werfer bei der neunten Niederlage im 15. Spiel war Kendale McCullum mit 25 Punkten.

Hamburg - Die Hamburger spielten in der Offensive deutlich kontrollierter als in den Wochen zuvor und vermieden so Ballverluste. Allerdings vergaben die Hausherren auch einige gute Gelegenheiten aus der Nahdistanz und von der Freiwurflinie. So gerieten sie zu Beginn des zweiten Viertels erstmals etwas deutlicher in Rückstand, nachdem Göttingen zwei Dreier-Würfe versenkt hatte. Bis zur Pause gelang es den Hamburger aber, selbst die Führung zu übernehmen.

Nach einem guten Start in den dritten Spielabschnitt ließen die Towers nach und mussten mit vier Punkten Rückstand ins letzte Viertel gehen. In diesem sorgte Harald Frey knapp drei Minuten vor dem Ende mit einem Dreier zum 80:71 für Göttingen für die Vorentscheidung.

Ungeachtet des Ausgangs war die Partie ein Meilenstein für die Liga. Zum ersten Mal standen drei Schiedsrichterinnen auf dem Parkett. Das Trio Anne Panther, Danjana Rey und Aleksandra Pawlik leitete die Begegnung und schrieb damit BBL-Geschichte. dpa