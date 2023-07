A261 Richtung Bremen: Nach Asphaltarbeiten freigegeben

Ein Mann beobachtet Arbeiten auf einer Autobahn. © Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Die Arbeiten auf der A261 sind weitgehend erledigt. Nach einer fünftägigen Sperrung der kurzen Autobahn in Richtung Bremen soll die Strecke am Freitagmorgen wieder freigegeben werden. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung.

Hamburg/Bremen - Nach fünftägiger Sperrung wegen Arbeiten an der Fahrbahndecke soll die Autobahn 261 von Hamburg in Richtung Bremen am Freitag wieder freigegeben. Geplant sei die Freigabe für 5.00 Uhr, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Donnerstag in Hamburg sagte.

Die Autobahn war seit Sonntagabend zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Südwest und der Landesgrenze von Hamburg und Niedersachsen in Fahrtrichtung Bremen für fünf Tage gesperrt worden. Auf der etwa acht Kilometer langen Strecke war die Deckschicht abgetragen und neu aufgetragen worden.

Gänzlich abgeschlossen sind die Arbeiten indes noch nicht: Die Anschlussstelle Hamburg-Marmstof/Lürade in Richtung Bremen bleibt eine Woche länger gesperrt, weil sie ebenfalls eine neue Deckschicht erhalten soll. In der Zeit wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei geführt. dpa