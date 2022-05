A7-Asphaltierung: Behinderungen bis 23. Mai

Wegen Asphaltierungsarbeiten gibt es seit dem Wochenende erhebliche Behinderungen auf der A7 (Hannover-Flensburg) zwischen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest. Zwei Wochen lang werden nur zwei statt drei Spuren je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Dadurch werde sich die Kapazität der Nord-Süd-Strecke um 50 Prozent vermindern, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord.

Hamburg - Auf rund 44.000 Quadratmetern zwischen dem Südportal des Stellinger Lärmschutztunnels und der Anschlussstelle Volkspark soll Flüsterasphalt eingebaut werden. Die Vorarbeiten zur Baustelleneinrichtung begannen am Freitagabend. Von 21.00 Uhr bis Samstag 9.00 Uhr, war die Fahrbahn in Richtung Hannover komplett gesperrt.

Am Samstag wurden dann tagsüber wieder zwei Spuren in Richtung Süden (Hannover) und wie gewohnt drei in Richtung Norden (Flensburg) zur Verfügung gestellt, wie die Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit werde auch auf die Besucher des HSV-Heimspiels gegen Hannover 96 im Volksparkstadion Rücksicht genommen. Nach weiteren Sperrungen ab Samstagabend müssen sich die Autofahrer von Montag an zwischen Volkspark und dem Dreieck Nordwest mit zwei Fahrstreifen je Richtung begnügen. Bis zum 23. Mai soll es wechselnde Verkehrsführungen und Einschränkungen geben. dpa