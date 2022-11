A7 in Hamburg wird für 79 Stunden voll gesperrt

Blick auf eine zur Hälfte abgerissene Brücke über die Autobahn A7 an der Abfahrt Othmarschen. © Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Wegen des Abrisses dreier Brücken wird die Autobahn 7 in Hamburg in der kommenden Woche für 79 Stunden voll gesperrt. Der viel befahrene Autobahnabschnitt nördlich und südlich des Elbtunnels werde vom nächsten Donnerstag an bis zum darauffolgenden Montagmorgen nicht befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Gesperrt wird am Donnerstagabend (22.

Hamburg - 00 Uhr) der kommenden Woche zunächst die Strecke zwischen Hamburg-Volkspark und Waltershof. Am Freitagabend (22.00 Uhr) wird die Sperrung wegen weiterer Bauarbeiten südlich des Elbtunnels bis Hamburg-Heimfeld ausgedehnt. Der überregionale Verkehr zwischen Hannover und Flensburg soll die gesperrte Strecke großräumig über die A1 (Bremen-Lübeck), A21 (Bargteheide-Bad Segeberg) und die B205 (Bad Segeberg-Neumünster) umfahren.

Die drei Brücken über der A7 müssen abgerissen werden, weil die Autobahn von sechs auf acht Spuren erweitert wird und im Bereich Altona einen gut zwei Kilometer langen Lärmschutzdeckel bekommt. Zwei der Überführungen wurden bereits im März vergangenen Jahres zur Hälfte abgerissen. Während der 79-stündigen Vollsperrung soll jeweils die zweite Hälfte abgebrochen werden, über die bislang noch der Verkehr einspurig läuft. Nach dem Abriss sollen erste Elemente des Lärmschutztunnels die Querungen ersetzen. Eine kleinere Brücke im Stadtteil Bahrenfeld soll ebenfalls abgerissen und durch eine provisorische Querung für Radfahrer und Fußgänger ersetzt werden. dpa