A7 in Richtung Süden wieder dreispurig befahrbar

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Nach nächtlichen Bauarbeiten ist die Autobahn 7 in Hamburg wieder dreispurig in Richtung Süden befahrbar. Um 6.00 Uhr am Dienstag sollten die Instandsetzungsmaßnahmen an der Anschlussstelle Hamburg-Waltershof beendet sein, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes in der Nacht mitteilte. Auch die dazugehörige Auffahrt sei zum Berufsverkehr wieder verfügbar.

Hamburg - Grund für die Bauarbeiten waren Schäden an einer Übergangskonstruktion, die durch eine Fachfirma behoben werden mussten. Vollständig saniert sei diese nach der Nacht zum Dienstag allerdings nicht. Dazu bräuchte es den Angaben zufolge noch weitere nächtliche Arbeiten, die nun geplant werden sollen.

Während in Fahrtrichtung Süden der Verkehr also wieder besser fließen kann, sei auf den entgegengesetzten Spuren weiterhin mit Stockungen oder Rückstau zu rechnen. An der Anschlussstelle Othmarschen begannen die Reparaturarbeiten laut der Autobahn GmbH erst am frühen Dienstag. Die Dauer der dortigen Bauarbeiten blieb zunächst unbekannt. Autofahrern wird solange eine Umleitung über die Elbbrücken empfohlen. dpa