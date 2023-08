Auf der A7 in Hamburg: Lastwagen brennt komplett aus – Sperrung und Stau

Von: Sebastian Peters, Lia Stoike

Das Fahrerhaus eines LKWs steht lichterloh in Flammen. Die A7 wurde vollständig gesperrt. © Sebastian Peters

Am Mittwochabend kam es auf der A7 in Hamburg zu einem LKW-Brand. Seitdem ist die A7 in Richtung Norden ab Marmstorf gesperrt. Aufräumarbeiten dauern an.

Hamburg – Es war schon dunkel, etwa 20 Uhr, als am heutigen Mittwochabend, 30. August 2023, Flammen in den Himmel waberten. Auf der A7 bei Hamburg kam es vermutlich zu einem schweren Unfall eines Lastkraftwagens (LKW) des Hamburger Logistikunternehmens BSL Transportation Consultants.

Wie auf dem Bild zu sehen ist, sind die Flammen bereits auf den restlichen LKW übergeschlagen. © Peters

Dessen Fahrerhaus befindet sich laut unserem Reporter vor Ort vollständig in Brand. Bildern ist zu entnehmen, dass die Flammen bereits auf die Ladung übergeschlagen haben. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Sperrung der A7 in Hamburg nach Lastwagenbrand: Fahrer unverletzt – Umfangreiche Löscharbeiten

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen, den Brand des LKWs auf der A7 in den Griff zu bekommen. © Sebastian Peters

„Die Feuerwehr ist noch am Löschen“, bestätigt auch ein Polizeisprecher gegenüber Ippen.Media. Die Fahrbahn der A7 kurz vor Heimfeld in Richtung Hamburg sei gesperrt. Der LKW stehe aktuelle auf dem Standstreifen. Dies ist auch auf den Fotos unseres Reporters zu sehen. Wie lange die Löscharbeiten und die damit verbundene Sperrung der Gefahrenstelle andauere, könne der Polizeisprecher aktuell nicht sagen. Auch die Brandursache ist noch nicht geklärt. Nach erstem Kenntnisstand gibt es keine Verletzten.

Gegen 22:15 Uhr konnten die Einsatzkräfte „Feuer aus“ vermelden. Umfangreiche Nachlöscharbeiten seien aber weiterhin nötigt. Dafür soll auch der Lastwagen, der mit gepressten Abfall beladen war, auf der Autobahn entladen werden.