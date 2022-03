A7-Sperrung südlich des Elbtunnels Richtung Norden

Teilen

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Wegen Bauarbeiten müssen Autofahrer die A7 südlich des Hamburger Elbtunnels in Richtung Norden seit Freitagabend umfahren. Zum Samstagmittag rechnete die Verkehrsleitzentrale deshalb mit längeren Staus. Am Morgen hatte es zunächst noch keine größeren Verzögerungen gegeben. Voraussichtlich bis Montag um 5.00 Uhr müssen Autofahrer in Richtung Flensburg/Kiel zwischen Hamburg-Heimfeld und -Waltershof einer Umleitung folgen.

Hamburg - Ab Samstagabend um 22.00 Uhr wird für die Herstellung neuer Brückenpfeiler zudem der Altenwerder Damm unterhalb der A7 in beide Richtungen gesperrt. Die Köhlbrandbrücke ist dann nur noch über eine Umleitung über den Rugenberger Damm erreichbar. Noch bis Mitte Juli können die Arbeiten dieser Bauphase nach Angaben der Autobahn GmbH Nord dauern.

Die Autobahn südlich des Elbtunnels verläuft auf knapp vier Kilometern auf einer Brückenkonstruktion. Bis 2027 soll der Abschnitt von sechs auf acht Spuren erweitert werden. Die beiden neuen Spuren werden zwischen die beiden Richtungsfahrbahnen eingefügt. Während der Sperrung sollen Verbundfertigteil-Träger von zwei großen Autokränen eingesetzt werden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. dpa