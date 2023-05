A7-Vollsperrung in Hamburg beendet - aber Teilsperrungen

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Die Vollsperrung der Autobahn 7 in Hamburg ist wieder aufgehoben worden. Zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark war die A7 für rund 55 Stunden voll gesperrt gewesen, da der Autobahnabschnitt auf acht Spuren erweitert wird.

Hamburg - In beiden Richtungen bleiben aber Einschränkungen bestehen, wie die Autobahn Nord GmbH am Montag mitteilte. Ab Hamburg-Waltershof ist die A7 in Richtung Süden nur einstreifig befahrbar, die Anschlussstelle bleibt in Richtung Süden gesperrt. In Richtung Norden bleibt der rechte Fahrstreifen sowie die Auffahrt Hamburg-Othmarschen gesperrt, hier kann ausweichend die Auffahrt Bahrenfeld genutzt werden. Grund für die Sperrung sei ein defekter Schachtdeckel im Bereich, teilte die Autobahn Nord GmbH mit. dpa