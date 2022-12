Achtjähriger vor Jugendnotdienst weggelaufen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein achtjähriger Junge ist in Hamburg bei einem Polizeieinsatz vor dem Jugendnotdienst weggelaufen. Die Beamten suchen seit Mittwochnachmittag nach dem Kind, das aus einer Wohnung im Stadtteil Neuenfelde wegrannte. Im Zuge des Einsatzes sollten der Junge sowie seine ein und drei Jahre alten Geschwister am Mittwochmittag durch den Kinder- und Jugendnotdienst in Obhut genommen werden, teilte die Polizei am Abend mit.

Hamburg - Der Junge sei jedoch fluchtartig auf Socken aus der Wohnung gerannt und seitdem nicht mehr gesehen worden.

Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, einem Hubschrauber und einem Personenspürhund seien bis zum späten Abend ohne Erfolg verlaufen, hieß es. Man habe die Suche dann vorerst beendet und werde sie am Donnerstag fortsetzen, sagte ein Polizeisprecher am späten Mittwochabend.

Der Achtjährige hat braune Haare und braune Augen. Am Mittwoch trug er laut Polizeiangaben eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. dpa