Ärzte demonstrieren in mehreren Bundesländern für mehr Geld

Ein Plakat mit der Aufschrift „Heute Warnstreik“ hängt am Eingang eines Gebäudes des Universitätsklinikum Tübingen. © Marijan Murat/dpa/Archivbild

Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken haben am Dienstag in mehreren Bundesländern für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen demonstriert. Aufgerufen zu den Warnstreiks in Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatte die Gewerkschaft Marburger Bund. Mit Trillerpfeifen und Plakaten mit Aufschriften wie „Gute Arbeit - gutes Geld“ und „Überfordert - unterbezahlt“ zogen in Hamburg rund 2000 Ärztinnen und Ärzte von der Asklepios Klinik St.

Hamburg - Georg zum Gänsemarkt, wo es eine zentrale Abschlusskundgebung geben sollte.

Arbeitsniederlegungen sollte es auch in einzelnen privaten Kliniken geben, hier ist auch Mecklenburg-Vorpommern betroffen. Notfallbehandlungen sollten gewährleistet werden.

Der Marburger Bund fordert für die 55.000 Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kritisierte die Streikankündigung. Für den 30. März hat die Gewerkschaft weitere ganztägige Warnstreiks in anderen Bundesländern angekündigt. dpa