Affen-Skulpturen verwandeln Mönckebergstraße in Kunstmeile

Teilen

Figuren des Künstlers Liu Ruowang stehen im Rahmen der NordArt 2017 an einer Bushaltestelle in Büdelsdorf. © Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Nicht erschrecken, wenn Sie beim Einkaufen überdimensionalen Affen begegnen. Die Skulpturen des Künstlers Liu Ruowang sollen auf die Zerstörung der Natur aufmerksam machen.

Hamburg - Zwölf riesige Affen-Skulpturen werden von Sonntag an bis zum 17. Juli die Hamburger Mönckebergstraße in eine Kunstmeile verwandeln. Die 3,50 Meter großen Skulpturen des chinesischen Künstlers Liu Ruowang werden in dieser Zeit unübersehbar das Bild der Innenstadt prägen, teilte das City Management Hamburg mit. Die Aktion unter dem Titel „Angekommen“ ist eine Kooperation mit der internationalen Kunstausstellung NordArt. Dort hatte der chinesische Künstler seine Affen-Skulpturen bereits 2016 gezeigt. Zurzeit ist dort im Parkgelände „Mr. Pinocchio“ mit der langen Lügennase, ein sechs Meter hoher Eisenguss von Liu Ruowang, zu sehen.

Die überdimensionalen Gorillas sollen mit ihrem Blick gen Himmel vor der zunehmenden Zerstörung der Natur durch die Errungenschaften der Zivilisation mahnen. „Die verblüfften Augen und das unschuldige Gesicht der Affenmenschen offenbaren den Wunsch, all das zu korrigieren und in Richtung einer strahlenden Zukunft zu gehen“, sagte Ruowang. Erstmals werden die Skulpturen auf einer eigentlich befahrenen Einkaufsstraße gezeigt. Für die Dauer der Open-Air-Ausstellung werden Busse und Taxen umgeleitet. Das City Management möchte mit der Aktion ein Highlight mit großer Strahlkraft realisieren und den Stadtraum „einzigartig erlebbar machen“. dpa