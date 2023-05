Aggressiver Bettler entpuppt sich als gesuchter Straftäter

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Bundespolizei hat am Hamburger Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter festgenommen, der durch aggressives Betteln aufgefallen ist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten am Mittwochmorgen fest, dass der 48-Jährige mit zwei Haftbefehlen wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe von über 5000 Euro gesucht wurde, wie ein Pressesprecher der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Hamburg - Auf den wegen Diebstahl und Computerbetrug Verurteilten warten 184 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. dpa