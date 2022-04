Aida Cruises tauft neues Kreuzfahrtschiff „Aidacosma“

Teilen

Das Kreuzfahrtschiff „Aidacosma“ fährt am Abend nach einer Taufzeremonie bunt illuminiert durch den Hafen mit der Elbphilharmonie. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat am Samstag in Hamburg ihr neuestes Schiff getauft: die „Aidacosma“. Das 337 Meter lange Schiff wird wie ihre 2018 in den Dienst gestellte Schwester „Aidanova“ mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben. Beide gehören zu insgesamt neun LNG-Kreuzfahrtschiffen der „Helios“-Klasse, die der amerikanische Aida-Mutterkonzern Carnival bei der Meyer-Werft in Papenburg in Auftrag gegeben hatte.

Hamburg - Taufpatin war die Bahnradsportlerin und Olympiasiegerin Kristina Vogel. Direkt nach der farbenprächtigen Taufzeremonie legte die „Aidacosma“ zu einer zweiwöchigen Taufreise mit Ziel Mittelmeer ab.

LNG-Antriebe gelten in der Schifffahrt als Brückentechnologie auf dem Weg zur Klimaneutralität - sind in der Kreuzfahrtindustrie wie in der Containerschifffahrt aber immer noch in der Minderheit. Im Vergleich zu den immer noch vorherrschenden Dieselantrieben stoßen LNG-Antriebe 15 bis 25 Prozent weniger Kohlendioxid aus; Stickstoff und Feinstaub werden fast vollständig vermieden. dpa