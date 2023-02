Airport Hamburg nimmt nach Warnstreik Flugbetrieb wieder auf

Streikende Mitarbeiter stehen während einer Demonstration und Zwischen-Kundgebung vor dem Terminal 1 am Flughafen Hamburg. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa

Nach dem eintägigen Warnstreik am Hamburger Flughafen hat der Airport am Samstagmorgen den Flugbetrieb wieder aufgenommen. Als erste Maschine startete gegen 6.15 Uhr ein Eurowings-Flugzeug nach Zürich, hieß es auf der Website des Flughafens. Der ursprünglich erste Start einer Maschine der TAP Air Portugal nach Lissabon verzögerte sich um rund eine Stunde.

Hamburg - Um kurz nach 6.00 Uhr erfolgten die ersten Landungen aus Istanbul und Lissabon.

„Im Laufe des Tages dürften sich auch die letzten Auswirkungen des gestrigen Streiks wieder eingependelt haben“, teilte eine Sprecherin des Flughafens am Morgen mit. Durch Umbuchungen vom Vortag sei für einzelne Flüge mit einer deutlich höheren Auslastung zu rechnen.

Von Donnerstag 22.00 Uhr an ging am Airport Hamburg nichts mehr. Ohne Ausnahme gab es weder Starts noch Landungen. Der Warnstreik der Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen sowie weiterer Betriebsteile des Flughafens endete offiziell zwar schon am Freitag um 22.00 Uhr. Den offiziell bis 23.00 Uhr laufenden Flugbetrieb nahm der Airport Hamburg dennoch erst am Samstagmorgen wieder auf. Geplant seien 95 Starts und 99 Landungen.

Vom Warnstreik betroffen waren nach Angaben des Flughafens 253 Flüge und etwa 32.000 Passagiere. Weitere Arbeitsniederlegungen gab es an den Flughäfen Frankfurt, München, Hannover, Stuttgart, Bremen und Dortmund. Nach Schätzungen des Flughafenverbands ADV waren bundesweit knapp 300.000 Passagiere von mehr als 2300 Flugausfällen betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber monatlich 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen bislang ab. Die zweite Verhandlungsrunde ist am Mittwoch und Donnerstag geplant. dpa