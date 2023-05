Alltag mit Behinderung: 3D-Kunst macht aufmerksam

Passantinnen „testen“ während einer 3D-Street-Art-Aktion die Haltbarkeit des imaginären Felsens. © Ulrich Perrey/dpa

In der Hamburger Innenstadt ist am Freitag ein 3D-Gemälde zu sehen gewesen, das auf die Probleme von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen wollte. Die Straßenmalerei von Jana Schneider war mehr als 20 Quadratmeter groß, wie der Veranstalter Sozialkontor mitteilte. Das Bild zeigt einen Felsen in einem Abgrund, Passanten konnten das Werk betreten und Teil des Motivs werden.

Hamburg - So sollte deutlich werden, wie es sich anfühlt, von Barrieren behindert zu werden. Am Samstag soll die 3D-Kunst zwischen 12 und 15 Uhr in Wilhelmsburg zu sehen sein.

Die Aktion ist Teil des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Der Tag soll auf die Probleme von Menschen mit Behinderung hinweisen und mehr Barrierefreiheit fordern. Organisiert wurde die Ausstellung des 3D-Bildes von dem Unternehmen Sozialkontor. Die Firma bietet Menschen mit Behinderung und psychischen Problemen Unterstützung in ihrem Alltag an. dpa