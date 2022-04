Alsterdampfer: Preise für Touristen in Hamburg steigen ab jetzt deutlich

Von: Kevin Goonewardena

Mit dem Alsterdampfer Hamburgs blaues Herz entdecken, wird ab dem 01. April 2022 deutlich teurer. Grund für die steigenden Preise sind vielfältig.

Hamburg – Bereits seit 1859 gibt es die Alsterdampfer; ein längst überholter Begriff, denn mit Dampf gleiten die Schiffe schon seit den 1930er Jahren nicht mehr über Hamburgs blaues Herz, die Alster*. Bis auf eine Ausnahme, die allerdings dem privaten Alsterdampfschifffahrt e. V. gehört: Der 1871 gebaute Alsterdampfer St. Georg ist das älteste noch in Betrieb befindliche Dampfschiff Deutschlands. Hatten die Verkehrsmittel 1911 die Rekordzahl von 11 Millionen Passagiere befördert, dienen sie heute als Rundfahrt- und Ausflugsschiffe.

So werden neben klassischen Alster-Rundfahrten auch Kanal- und Fleetfahrten angeboten, die Bille befahren oder Hamburg-Wilhelmsburg von den Schiffen angesteuert. Auch wenn es immer wieder Überlegungen gibt, den Linienverkehr wieder einzuführen. Der wird in auf dem Wasser in Hamburg heute nur von der HADAG mit den Elbfähren, die im HVV verkehren, angeboten. Am 01. April 2022 startet die diesjährige Saison – mit einer saftigen Erhöhung der Preise, wie 24hamburg.de berichtet.

Name: Alsterdampfer Betreiber: ATG - Alster Touristik GmbH Flottenstärke: 18 (2022) Fahrgäste im Jahr: rund 400.000

Alsterdampfer: Preise in Hamburg steigen zum Saisonstart 2022

Wie die Hamburger Regionalausgabe der Bild-Zeitung berichtet, wird der Fahrpreis für Erwachsene mit einem der 18 Schiffe großen Flotte der ATG (Alster-Touristik GmbH) zur Saison 2022 von 16,50 Euro auf 18,00 Euro angehoben. ATG-Chef Tobias Haack äußerte sich zu den Gründen für die Preiserhöhung gegenüber des Springer-Mediums wie folgt: „Wir haben seit drei Jahren die Preise nicht erhöht. Jetzt sind Dieselpreise zwei- bis dreimal so hoch wie 2020!“ Die Preiserhöhung bei den Alsterdampfern in Hamburg also eine Folge der gestiegenen Ölpreise durch den Ukraine-Krieg?

Alsterdampfer liegen am Jungfernstieg vor Anker. Die Fahrt mit den Schiffen der Alster Touristik wird zum Saisonstart deutlich teurer. © Henning Angerer/Imago

Alsterdampfer: Umrüstung der Schiffe auf E-Motor bis 2030

Die gestiegenen Preise für Benzin und Diesel dürften durchaus eine Rolle spielen. Denn statt einer Dampfmaschine werden die meisten der 18 Schiffe von Dieselmotoren angetrieben. Lediglich die Schiffe mit den Namen „Alsterwasser“ und „Alstersonne“ stechen dank unkonventioneller Antriebe in See: Die Alstersonne, ist mit Fotovoltaik-Elementen ausgestattet und fährt seit Inbetriebnahme im Jahr 2000 mit Sonnenenergie.

Alsterdampfer Fahrplan und Strecke 2022 In Hamburg verkehren seit Jahren mehrere Alsterdampfer. Ab 01. April 2022 gilt folgender Fahrplan: 01. April 2022 – 30. April 2022: 10:30 Uhr, 11:00 Uhr, 11:30 Uhr*, 12:00 Uhr, 12:30 Uhr*, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr*, 14:00 Uhr, 14:30 Uhr*, 15:00 Uhr, 15:30 Uhr*, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr (*samstags, sonntags, feiertags) 01. Mai 2022 – 03. Oktober 2022: 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr, halbstündlich 04. April 2022 – 31. Oktober 2022: 10:30 Uhr, 11:00 Uhr, 11:30 Uhr*, 12:00 Uhr, 12:30 Uhr*, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr*, 14:00 Uhr, 14:30 Uhr*, 15:00 Uhr, 15:30 Uhr*, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr*, 17:00 Uhr (*samstags, sonntags, feiertags) 01. November 2022 – 02. Dezember 2022: 11:00 Uhr, 12:30 Uhr, 14:30 Uhr, 16:00 Uhr 03. Dezember 2022 – 31. Dzember 2022: 11:00 Uhr, 11:30 Uhr*, 12:30 Uhr, 13:30 Uhr*, 14:30 Uhr, 15:00 Uhr*, 16:00 Uhr, 16:30* Uhr (*freitags, samstags, sonntags, feiertags) Die Strecke: Jungfernstieg – Atlantic – Rabenstraße – Uhlenhorster Fährhaus – Fährdamm – Mühlenkamp – Krugkoppelbrücke – Streekbrücke – Winterhuder Fährhaus und zurück.

Das ATG-Schiff „Alsterwasser" hingegen läuft batteriebetrieben. Bis 2030 sollen die teilweise bis zu 70 Jahre alten Dieselmotoren gegen E-Antriebe ausgetauscht werden. Nur das Museumsschiff „Aue" (Baujahr 1926) darf laut Bild-Informationen ihren Dieselmotor behalten. Verkehrssenator Anjes Tjarks hat städtische Fördermittel für die Umrüstung der Alsterdampfer auf Elektro zugesagt.