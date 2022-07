Am Flughafen und auf den Autobahnen ist Geduld gefragt

Zahlreiche Reisende stehen am Morgen in Schlangen an der Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen. © Bodo Marks/dpa

Passagiere am Hamburger Flughafen müssen auch am Freitag wieder Geduld aufbringen. Nachdem am Donnerstag, dem ersten Tag der Sommerferien in der Hansestadt, bereits knapp 40.000 Reisende den Helmut-Schmidt-Airport nutzten, rechnet der Flughafen am Freitag mit noch etwas mehr Passagieren. Entsprechend rät er allen Fluggästen mindesten zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug am Airport zu sein.

Hamburg - Insgesamt erwartet der Flughafen zu Beginn der Ferien bis zu 280.000 Passagiere pro Woche. An den stärksten Reisetagen sind ab Hamburg rund 155 Starts und ebenso viele Landungen geplant.

Auch auf den Autobahnen rund um Hamburg ist nach Einschätzung des ADAC Geduld gefragt. Die Spitzenzeiten seien Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Die größte Staugefahr gebe es im Großraum Hamburg und auf den Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee. Konkret betroffen seien die A1 Bremen - Lübeck, die A7 Hamburg - Flensburg, die A7 Hamburg - Hannover und die A24 Hamburg - Berlin. dpa