Angriff mit Kabelbindern: Sechs Jahre Haft für Ehemann

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Für eine Attacke mit Kabelbindern auf seine Ehefrau hat das Landgericht Hamburg am Donnerstag einen 41-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. „Er würgte und strangulierte die Geschädigte bis zur Bewusstlosigkeit“, sagte der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte habe sich bei der Tat am 30. Mai vergangenen Jahres der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht.

Hamburg - Außerdem habe er in den Jahren zuvor in 57 Fällen den höchstpersönlichen Lebensbereich seiner Frau verletzt, weil er sie heimlich durch das Schlüsselloch der Badezimmertür gefilmt habe.

Am Tattag hatte das getrennt lebende Paar, das zwei Kinder hat, sich noch einmal zu einem Gespräch in der ehemaligen Familienwohnung getroffen. In den vergangenen Jahren hatte sich die Beziehung nach Überzeugung der Kammer immer weiter verschlechtert, weil der Mann der Frau vorwarf, sie sei nach einem beruflichen Aufstieg hochnäsig geworden. Er habe sie ständig kontrollieren wollen, sagte der Vorsitzende Richter.

Die damals 38-Jährige befand sich bei dem Angriff nach Überzeugung der Kammer in akuter Lebensgefahr und erlitt zahlreiche Verletzungen. Ursprünglich hatte sich der Mann wegen Mordversuchs vor dem Landgericht verantworten müssen. Er sei jedoch nicht wegen versuchten Mordes zu verurteilen, weil er davon strafbefreiend zurückgetreten sei, betonte die Kammer. Der Familienvater habe selbst die Rettungskräfte verständigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Die Nebenklagevertreterin der 38-Jährigen schloss sich dieser Strafforderung an. Die Verteidigerin beantragte sieben Jahre Haft. dpa