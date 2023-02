Anwalt von Hagenbeck-Chef: Anklage nicht nachvollziehbar

Dirk Albrecht, Geschäftsführer Tierpark Hagenbeck, bei einem Pressetermin in Hagenbecks Tierpark. © Georg Wendt/dpa/Archivbild

Nach der Anklageerhebung gegen Hagenbeck-Chef Dirk Albrecht wegen Behinderung des Betriebsrats hat dessen Anwalt das Vorgehen der Staatsanwaltschaft kritisiert. Der Vorwurf sei weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht nachvollziehbar oder gar überzeugend, teilte der Hamburger Anwalt Otmar Kury am Freitag in einer Presseerklärung mit.

Hamburg - Die Staatsanwaltschaft erhebe nur einen einzigen Vorwurf: Ein Betriebsratsmitglied hätte im Dezember 2020 nicht aufgefordert werden dürfen, seinen Zugangsschlüssel zum Tierparkgelände abzugeben. Unerwähnt bleibe in der Anklage, dass das Betriebsratsmitglied in der Corona-Zeit entgegen einer Weisung der Geschäftsführung und unter Missachtung der Quarantäne-Regeln betriebsfremde Personen auf das Gelände gelassen habe. „Damit wurden erhebliche Gefahren für die Mitarbeiter und den hochwertvollen, außergewöhnlichen Tierbestand geschaffen“, erklärte Kury. Der Betriebsrat war am Freitag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz ist die Behinderung von Betriebsratsarbeit eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft werden kann. Ob es tatsächlich zu einem Prozess kommt, ist unklar. Das Amtsgericht habe noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Der Tierpark Hagenbeck ist der einzige private Großzoo Deutschlands. Carl Hagenbeck (1844-1913) hatte ihn im Mai 1907 am heutigen Standort in Hamburg-Stellingen eröffnet. Der Tierpark war zur damaligen Zeit der erste gitterlose Zoo der Welt. dpa