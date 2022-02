AOK: Nur jede fünfte Pflegeeinrichtung zahlt nach Tarif

Teilen

Eine Pflegerin spricht mit der Bewohnerin eines Pflegeheimes. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In nur etwa jeder fünften der knapp 600 Hamburger Pflegeeinrichtungen wird nach Tarif bezahlt. Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Pflegekassen, wie die AOK Rheinland/Hamburg am Montag mitteilte. Hintergrund ist eine gesetzliche Regelung, nach der die Pflegekassen ab 1. September dieses Jahres Versorgungsverträge nur noch mit Einrichtungen abschließen dürfen, die ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen.

Hamburg - Diejenigen, in denen bereits nach Tarif bezahlt wird, mussten in den letzten Monaten ihre Daten an die Pflegekassen übermitteln.

Laut der Erhebung kommen in Hamburg aktuell insgesamt 13 Tarifverträge oder kirchliche Arbeitsrechtsregelungen bei der Bezahlung der Pflegekräfte zur Anwendung. 121 stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste halten sich demnach daran. „Die Rückmeldungen der Einrichtungen zeigen, dass die Situation in Hamburg damit unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt“, sagte Matthias Mohrmann, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg.

Was dagegen die Tariflöhne angeht, liege Hamburg im Bundesvergleich im oberen Drittel. So beträgt das aktuelle Entgeltniveau in Hamburg in der tarifgebundenen Pflege laut AOK derzeit durchschnittlich 19,68 Euro pro Stunde, wobei Fachkräfte mit mindestens dreijähriger Ausbildung mit 22,58 Euro den höchsten Stundenlohn erhalten. Pflege- und Betreuungskräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung erhalten demnach 18,51, solche ohne Ausbildung 16,37 Euro pro Stunde. dpa