Arbeitslosigkeit sinkt in Hamburg minimal

Das Logo der Agentur für Arbeit. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hamburg im Februar minimal gesunken. Im Vergleich zum Vormonat verringerte sie sich um 69 oder 0,1 Prozent auf 78.740, wie der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, am Mittwoch sagte. Die Arbeitslosenquote blieb zum Vormonat unverändert bei 7,3 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie bei 6,8 Prozent gelegen.

Hamburg - Trotz einer „durchaus hohen“ Arbeitslosenquote zeige sich der Hamburger Arbeitsmarkt insgesamt „durchweg positiv“, sagte Fock. So habe die Beschäftigung in den Hamburger Unternehmen binnen eines Jahres um 2,9 Prozent auf 1.058.200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugelegt. „Trotz bestehender Arbeits- und Fachkräftenachfrage gehe ich davon aus, dass die Beschäftigung in Hamburg weiter ansteigen, die regionale Arbeitslosigkeit aber nicht in gleichem Umfang abnehmen wird.“ dpa