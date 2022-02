Athleten sprinten bei Hallen-DM um Medaillen

Teilen

Die HSV-Sprinter Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah sehen sich gut vorbereitet für die deutschen Leichtathletik- Hallenmeisterschaften in Leipzig am Wochenende. In der Meldeliste über 60 Meter (Samstag) steht Ansah-Peprah mit seinem HLV-Rekord von 6,65 Sekunden aus diesem Jahr auf Rang drei. „Im letzten Jahr habe ich bewiesen, dass ich ein Wettkampf-Typ bin.

Hamburg - Das möchte ich in Leipzig bestätigen“, sagte der Olympia-Teilnehmer am Donnerstag.

Teamkollege Ansah ist zwar die Nummer vier über die Sprintdistanz, allerdings sind vier Konkurrenten ebenfalls mit der Zeit von 6,70 Sekunden gemeldet. Ansahs Fokus richtet sich aber auf die 200 Meter. „Die liegen mir besser. Ich habe zuletzt an ein paar Stellschrauben gedreht und bin zuversichtlich, dass ich in Leipzig eine gute Zeit laufen werde“. meinte er. Mit seiner Saisonbestleistung von 21,22 Sekunden liegt er an zweiter Stelle der Meldeliste vor Ansah-Peprah (21,26). Beide gelten daher auch hier als Medaillenkandidaten. dpa