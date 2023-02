Attraktivere Innenstadt mit neu gestalteter Steinstraße

Im Rahmen der Umgestaltung der Hamburger Innenstadt soll die Steinstraße vom Individualverkehr entlastet und durch Frei- und Grünflächen attraktiver gestaltet werden. Darauf hat sich der Runde Tisch Innenstadt am Montag verständigt, wie Bürgermeister Peter Tschentscher, Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (beide SPD) und Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) im Anschluss mitteilten.

Hamburg - Wie in der parallel laufenden Mönckebergstraße sollen auch in der Steinstraße zwischen Jakobikirchhof und Domplatz künftig nur noch Busse, Taxis und Moias sowie Fahrräder und Lieferfahrzeuge fahren. Durch die so gewonnenen Freiräume soll auch eine bessere Anbindung des Kontorhausviertels an den Kernbereich der Innenstadt erreicht werden. Die Umbauarbeiten werden den Angaben zufolge 2025 beginnen. dpa