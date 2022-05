Auch Kreuzfahrt-Marktführer Aida lässt Maskenpflicht fallen

Das Logo der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises folgt dem Konkurrenten Tui Cruises und lässt noch im Mai die Maskenpflicht auf ihren Schiffen fallen. „An Bord dürfen sich Gäste über zahlreiche Lockerungen freuen“, teilte der deutsche Marktführer am Freitag in Rostock mit. „Auf allen Reisen ab 27. Mai 2022 ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes an Bord der Aida Schiffe nicht mehr verpflichtend.“

Rostock/Hamburg - Allerdings empfiehlt die Reederei ihren Gästen, die Masken weiter „zum Schutz aller Mitreisenden“ zu tragen. Ein vollständiger Covid-19-Impfschutz für Gäste ab zwölf Jahren bleibt auch bei Aida Voraussetzung für die Teilnahme an einer Kreuzfahrt, ebenso ein zertifizierter Antigentest für alle Gäste ab drei Jahren.

Zuvor hatte bereits Aida-Konkurrent Tui Cruises angekündigt, dass an Bord der „Mein Schiff“-Flotte für alle Reisen der Sommersaison mit Start ab dem 29. Mai 2022 die Maskenpflicht an Bord aufgehoben wird. Kreuzfahrtgäste der Tochter Hapag-Lloyd Cruises dürfen auf den Schiffen der Reederei bereits jetzt auf die bislang obligatorischen Corona-Masken verzichten. dpa