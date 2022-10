Auftakt in Deutschland: The Cure spielt in Hamburg

Robert Smith von The Cure beim Auftritt. © Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Die britische Rockband The Cure kommt im Rahmen ihrer Europatournee für sieben Auftritte nach Deutschland. Ihren ersten Stopp macht die legendäre Band um Frontmann Robert Smith in Hamburg - mit neuen Songs und einem alten Bandkollegen im Gepäck.

Hamburg - Zum Auftakt ihrer Deutschlandkonzert-Reihe spielt die britische Rock-Wave-Band The Cure am Sonntagabend (19.30 Uhr) in der Barclays-Arena in Hamburg. Es ist die erste von insgesamt sieben Arena-Shows in Deutschland, die die Band im Rahmen ihrer Europatournee absolviert. Insgesamt stehen 44 Konzerte in 22 Ländern an. Die Live-Show soll etwa 135 Minuten lang sein - mit emotionalen Momenten aus allen Schaffensperioden der Band sowie neuen Songs aus dem kommenden Album „Songs of A Lost World“.

Erstmals seit 2005 wird auch der Keyboarder Perry Bamonte wieder mit seinen Bandkollegen auf der Bühne stehen. The Cure haben sich 1978 gegründet und seitdem 13 Studioalben aufgenommen. Zu den größten Hits der Band um Frontmann Robert Smith zählen „A Forest“, „Boys Don't Cry“ und „Friday I'm In Love“. dpa