Aufzug der U3 am Rathaus für zwei Wochen außer Dienst

16 Monate lang wurde die 110 Jahre alte Hamburger Ringlinie U3 zwischen Baumwall und Hauptbahnhof saniert. Nun stehen nur noch oberirdische Restarbeiten an. Und deshalb gibt es nun noch einmal für zwei Wochen Einschränkungen.

Hamburg - Für oberirdische Restarbeiten nach der abgeschlossenen Sanierung der U3-Haltestelle am Hamburger Rathaus wird ein Aufzug für zwei Wochen außer Betrieb genommen. Die Baufläche vor dem Versmannhaus werde nun wieder zurückgebaut und das Haltestellenumfeld im Originalzustand hergestellt, teilte die Hochbahn am Donnerstag in Hamburg mit. Währenddessen sei ein barrierefreier Zugang zum Aufzug vor dem Versmannhaus vom 8. bis zum 21. August nicht möglich. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste aus Richtung Rödingsmarkt können bis zur nächsten Haltestelle (Mönckebergstraße) fahren und dort in die Gegenrichtung umsteigen, lautet die Empfehlung der Hochbahn. Denn der Aufzug an der gegenüberliegenden Seite der U3-Haltestelle Rathaus sei weiterhin in Betrieb.

Mit der rund 16-monatigen Sanierung der U3 ist die mehr als 110 Jahre alte Linie seit Ende Mai wieder als komplette Ringbahn unterwegs. Das Verkehrsunternehmen bezeichnet die U3 als „schönste U-Bahn-Linie der Welt“. Fahrgäste schätzen vor allem die Aussicht auf Fleete, Speicherstadt und Hafen. dpa