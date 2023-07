Auto droht aufs Dach zu kippen: Augenzeugen retten BMW-Fahrer

Von: Marcel Prigge

Teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall drohte ein Auto auf sein Dach zu kippen. Ein verletzter Mann war im Fahrzeug eingeklemmt. Augenzeugen griffen ein.

Hamburg-Lokstedt – Vermutlich konnte durch das Eingreifen von Augenzeugen Schlimmeres verhindert werden: Nach einem schweren Verkehrsunfall auf dem Lokstedter Steindamm im Hamburg-Lokstedt drohte ein Fahrzeug umzukippen. Der Fahrer war im Auto eingeklemmt. Passanten hielten das auf der Seite liegende Auto in Position, bis die Feuerwehr eintraf.

Auto drohte auf das Dach zu kippen – Augenzeugen retten BMW-Fahrer nach schwerem Verkehrsunfall

Wie ist es zu dem Vorfall in Hamburg gekommen? Aufgrund eines Wendemanövers kollidierten offenbar zwei Fahrzeuge gegen 10:25 Uhr am Freitag, 21. Juli, auf dem Lokstedter Steindamm. Durch den Aufprall des Zusammenstoßes kippte eines der Autos, ein schwarzer BMW, auf die Seite.

Nachdem nach einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg zunächst Augenzeugen das Umkippen eines Fahrzeugs verhinderten, übernahmen Feuerwehrleute die Sicherung. © Blaulicht-News.de

Der Fahrer des Autos befand sich daraufhin in einer durchaus misslichen Lage: Er konnte das Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen, während das Auto drohte umzukippen. Augenzeugen, die den Vorfall beobachtet haben, griffen ein und verhinderten durch das Halten des Wagens ein Überkippen auf das Dach.

Arm unter Auto eingeklemmt: BMW-Fahrer bei Unfall verletzt

Die Ersthelfer hielten das Fahrzeug so lange in dieser kritischen Lage, bis die Feuerwehr eintraf. Mehrere Rettungskräfte leitete die medizinische Erstversorgung ein. Dafür kletterte ein Feuerwehrmann in das auf der Seite liegende Fahrzeug und betreute den verletzten Mann, dessen Arm unter dem Auto eingeklemmt war.

Die Fahrerin des zweiten Autos wurde nicht eingeklemmt und konnte vor Ort in einem Rettungswagen versorgt werden. Die Feuerwehr Hamburg betreute den Mann weiter vor Ort und wollte den umgekippten Wagen samt eingeklemmter Person zuerst wieder auf die Reifen stellen. Anschließend wurde der Mann befreit.