Aus Klinik geflüchteter Straftäter am Bahnhof festgenommen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Nach mehrtägiger Flucht aus einer geschlossenen psychiatrischen Klinik in Hamburg-Ochsenzoll ist der gesuchte Straftäter am Freitag von der Polizei festgenommen worden. Der 27-Jährige sei von Fahndern am Hamburger Hauptbahnhof gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Sozialbehörde war der Patient von einem unbegleiteten Freigang nicht zurückgekehrt.

Hamburg - Zuvor hatte „bild.de“ über die Festnahme berichtet. Nach Informationen des Online-Portals wurde der Mann vom Landgericht Hamburg wegen Raubstraftaten zu vier Jahren Haft verurteilt und in den Maßregelvollzug eingewiesen. Dort werden Straftäter mit psychischen oder Sucht-Erkrankungen untergebracht und behandelt. dpa