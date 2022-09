Australien besiegt Belgien bei Auftakt der Zwischenrunde

Alex de Minaur in Aktion. © Frank Molter/dpa

Australiens Tennis-Team hat zum Auftakt der Zwischenrunde beim Davis-Cup in Hamburg Belgien deutlich besiegt. Im Duell der deutschen Gruppengegner bezwang ein starker Alex de Minaur am Dienstag im zweiten Match David Goffin mit 6:2, 6:2 und stellte auf 2:0. In einem einseitigen Match behielt der Weltranglisten-22. einen kühlen Kopf gegen den 31-jährigen Belgier.

Hamburg - Zuvor hatte Jason Kubler bei seinem Davis-Cup-Debüt gegen Zizou Bergs mit 6:4, 1:6, 6:3 gewonnen. In das Tennisstadion am Rothenbaum waren nur wenige Zuschauer gekommen. Im Doppel, das für den Sieg nicht mehr erheblich war, krönten die Australier ihren starken Auftritt. Matthew Ebden und Max Purcell, die in diesem Jahr das Wimbledon-Turnier gewannen, besiegten Sander Gille und Joran Vliegen mit 6:1, 6:3.

Die Gruppenphase der Finalspiele wird zwischen dem 13. und 18. September in vier verschiedenen europäischen Städten - darunter Hamburg - ausgetragen. Das deutsche Team trifft am Mittwoch auf Frankreich (14.00 Uhr/DAZN und ServusTV). Die K.o.-Runde des Cup-Finals findet vom 22. bis 27. November im spanischen Malaga statt. dpa