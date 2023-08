Mit nur 40 km/h: Motorradfahrer fährt auf Lkw auf und stirbt

Von: Andree Wächter, Marcel Prigge

Teilen

Bei einem Unfall am Freitagmorgen, 18. August 2023, ist ein Motorradfahrer auf der A7 ums Leben gekommen. Er fuhr auf einen Lkw auf. © Blaulicht-News.de

Ein Motorradfahrer stirbt bei einem Unfall in Hamburg. Er fuhr mit 40 km/h auf einen Lkw auf. A7 musste zwischendurch gesperrt werden.

Hamburg – Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 7 bei Hamburg-Waltershof auf einen Lastwagen aufgefahren und gestorben. Die A7 war in Richtung Norden wegen der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Freitag in Hamburg sagte.

A7: Motorradfahrer fährt auf Lkw auf und stirbt

Nach ersten Angaben der Polizei verunfallte der Motorradfahrer im Berufsverkehr gegen 6.15 Uhr. Der Motorradfahrer sei lediglich mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h unterwegs gewesen, als er auf den Lkw auffuhr. Trotz der niedrigen Geschwindigkeit erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus starb.

Im Anschluss wurden die Fahrzeuge einspurig an der Unfallstelle auf der A7 zwischen Waltershof und dem Elbtunnel vorbeigeleitet. Der Verkehr staute sich am Morgen auf rund acht Kilometern und bis zurück zum Autobahndreieck Hamburg-Südwest. Mit Material der dpa.