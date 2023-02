Tankstellen-Panne: Falscher Sprit im Zapfhahn – Tausende Euro Schaden pro Auto möglich

Diesel statt Benzin

Von Anika Zuschke schließen

Eine Shell-Tankstelle im Hamburger Norden sorgte in den vergangenen Tagen für Aufruhr – da die Tanksäulen offenbar mit dem falschen Kraftstoff befüllt wurden.

Hamburg – Die Shell-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee 431 in Hamburg wurde einem Facebook-Post zufolge mit dem falschen Kraftstoff befüllt. Infolgedessen seien bereits mehrere Autos mit Motorschäden in eine Werkstatt eingeliefert worden, wie 24hamburg.de berichtet. „Die Tanksäulen sind jetzt alle geschlossen“, heißt es in dem Post von Facebook-User „Ar T Em“.

Tankstelle in Hamburg wohl falsch befüllt – „statt Benzin Diesel in den Tank bekommen“

Bei der betroffenen Tankstelle habe man demnach „statt Benzin Diesel in den Tank bekommen und ggf. auch andersrum“, schreibt der Facebook-Nutzer und fährt fort: „Bei meiner Werkstatt bin ich bereits der fünfte mit diesem Problem.“ Sollte sich jemand – der in dieser Woche bei ebenjener Tankstelle seinen Tank aufgefüllt hat – wundern, warum das Auto nicht anspringt, könne dies dem User zufolge der Grund sein.

Unter dem Post sammelten sich schnell Kommentare von entsetzten Autofahrern. „Ich bin leider dabei, hoffentlich wird die Abwicklung reibungslos verlaufen“, heißt es von einer ebenfalls betroffenen Userin in der Facebook-Gruppe „Winterhuder Nachbarn“. Eine andere schreibt – offenbar fassungslos: „Oha! Wie geht das??“ Mit den Worten „Oh shit Leute... das ist ja ein Theater“, bringt eine weitere Nutzerin das Dilemma auf den Punkt.

Tankstelle in Hamburg sorgt für Aufruhr – mehrere Autos erleiden Motorschäden

Die Tankstelle in der Alsterkrugchaussee war für ein Statement zunächst nicht zu erreichen. Wie viele Autos von der Verwechslung betroffen sind, ist laut Hamburg News ebenfalls noch nicht bekannt. Zwei Tankstellen in Hamburg wurden erst vor wenigen Tagen überfallen – eine Angestellte wurde dabei mit einem Messer bedroht.